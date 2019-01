Håvard Nordtveit utlånt til Fulham

sport

Ryktene om at Nordtveit var på vei fra Hoffenheim til Fulham har versert før torsdagens frist og viste seg å holde vann. Ifølge TV 2 har 28-åringen signert en lånekontrakt fram til sommeren 2019.

– Jeg er veldig glad for å få muligheten til å komme tilbake til Premier League og forhåpentligvis bidra til å sikre Fulham en plass. Det ville være noe jeg ville sette høyt på lista i karrieren min, sier Nordtveit selv i en kommentar til Fulhams hjemmeside på nett.

Svakt i Tyskland

Nordtveit har hatt en svak sesong så langt i den tyske klubben, og har blant annet slitt med skade siden slutten av november. Han håper selv har kan redde Fulham fra nedrykk. London-klubben ligger for tiden nest nederst på tabellen med 17 poeng, men slo Brighton 4–2 i tirsdagens kamp på hjemmebane. Dette blir Nordtveits tredje London-klubben, etter først et opphold i Arsenal, og så en skuffende sesong i West Ham, der han var for to år siden. Mellom Arsenal og West Ham spilte han i Borussia Mönchengladbach.

– Situasjonen Fulham befinner seg i nå er mer eller mindre den samme som Borussia Mönchengladbach var i da jeg kom til dem fra Arsenal. De lå nede på bunn av tabellen, i en mye verre situasjon, åtte poeng fra en sikker plass, og vi klarte det. Det er en følelse jeg vil ha igjen, fordi det er en følelse du ikke kan oppnå noe annet sted enn på fotballbanen, sier Nordtveit.

Hyller Hangeland

Han hyller også tidligere kaptein i Fulham, Brede Hangeland, i intervjuet med klubben.

– Jeg har ikke snakket med Brede om at jeg skal hit, men han er en god venn av meg. Selvfølgelig ville ingenting gjøre meg mer glad enn om jeg kunne fylle halve fotballstøvlene hans. Han hadde en fantastisk karriere her. Det er en kar å se opp til. Forhåpentligvis kan jeg skape noen god øyeblikk, slik han gjøre i Fulham-trøya, sier Nordtveit.

