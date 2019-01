Lagerbäck velger varme før EM-kval-starten

sport

– Are Hokstad er nede og sjekker ut et par alternativer for oss nå. Det vil være enkelt for våre spillere å komme seg dit, vi får gode gressbaner og mulighet til å akklimatisere oss, sier assistenttrener Per Joar Hansen til NTB.

Norge starter EM-kvalifiseringen i Valencia mot gruppefavoritt Spania lørdag 23. mars. Tre dager senere kommer Sverige til Ullevaal.

Troppen kommer til å finne seg en base i nærheten av Valencia og starte samlingen der.

Positivt

Overgangsvinduet er i ferd med å stenge i mange store fotballand. Landslagsledelsen har et godt øye til det.

– Vi følger jo med på hva som skjer. Det er positivt at Alexander Sørloth har kommet til Gent og en trener som kjenner ham. Spilletid i klubb er svært viktig for landslaget. Det vet også spillerne, sier Hansen.

– Situasjonen rundt Stefan Johansen?

– Vi kan bare være en samtalepartner og støtte for spillerne. Så blir det opp til dem om de vil bli eller gå. Vi kommer til å følge med og vet at i fotball kan ting skje fort.

Bra for Berge

Johansen er helt ute i kulda i Fulham. Han var ikke med i troppen i kampen mot Brighton tirsdag.

Det ser ut som Sander Berge fortsetter i Genk. Det er gode nyheter for Lars Lagerbäck og Hansen. Da vil midtbanestjernen trolig være sikret mye tid på banen det neste halvåret om han unngår skader.

