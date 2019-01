Norsk kollaps i bandy-VM

sport

Norge var knepen favoritt før kampen, men fikk et hardt slag da kaptein Magnus Høgevold måtte reise hjem fra VM på grunn av gallestein.

Årets utgave av Kasakhstan-laget er betydelig svakere enn de siste årene, men det skulle likevel holde til å slå ut nordmennene.

Det var riktig nok Norge som tok ledelsen etter 26 minutter. Veteranen Petter Løyning serverte Felix Callander, som gjorde 1-0.

Kort tid før pause kvitterte Kasakhstan. Og da Norge laget straffe i det 63. minuttet snudde Rauan Issalijev til 2-1.

Kasakhstanerne misbrukte et straffeslag ti minutter før slutt, men det hjalp lite for Norge. Jevgenij Sjadrin scoret sitt andre for dagen til 3-1 kort etter. Og på tampen fikk Kasakhstan nok en straffe, som Høvik-spilleren Iskander Nugmanov omsatte til 4-1-seier.

Norge møter taperen av kampen mellom USA og Finland i kamp om 5.-plassen i VM. Motstander blir høyst sannsynlig USA, som Norge slo 6-3 i gruppespillet.

(©NTB)