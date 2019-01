The Sun: Real Madrid vil betale 1,1 milliarder for Rashford

sport

Rashfords kontrakt med Manchester United utløper til sommeren, og han skal ifølge The Sun være i ferd med å forhandle med klubben om en ny avtale.

Den spanske toppklubben Real Madrid nekter imidlertid å gi opp håpet om å signere stjernespissen, til tross for at Rashford nå skal være mye mer fornøyd med tingenes tilstand i United enn han var da José Mourinho var manager der, og The Sun først meldte i november at Real Madrid var ute etter 21-åringen.

Da var ikke Rashford i førsteelleveren, og han fikk heller ikke spille i spissposisjonen han fortrekker på banen. Kilder nær ham sa at han var åpen for å flytte utenlands.

Selv om Rashford nå, under vikarmanager Ole Gunnar Solskjær får spilletid og gjør det bra som spiss, har han ikke gjort som lagkompis Anthony Martial og gått med på ny femårskontrakt med United. Ifølge avisa ser Rashford an sakene før han tar en avgjørelse, noe som gir Madrid-laget håpet om at de fremdeles kan signere ham.

Real skal også ha garantert at han blir deres spiss nummer én og at de ville toppe hvert tilbud Manchester United måtte komme med.

Rashfords kontrakt gir ham i dag 60.000 pund i uka, en ukelønn på litt over 660.000 kroner. Om United ønsker har de mulighet til å forlenge kontrakten hans til sommeren, men da må trolig lønna hans oppjusteres til 200.000 pund i uka.

(©NTB)