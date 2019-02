Nedgang i pengebruken i engelsk fotball

sport

Det er første gang siden 2012 at det brukes mindre i årets første overgangsvindu enn i tilsvarende periode året før, melder BBC. Det er ikke noen liten nedgang heller: i 2018 ble det brukt 430 millioner pund på spiller kjøp i den engelske eliteserien, mens det i år kun ble brukt 180 millioner.

Det ventede rushet siste dagen i januar uteble fullstendig, med avtaler som til sammen beløp seg til 50 millioner pund torsdag, ifølge tall fra Sports Business Group ved Deloitte. Tilsvarende sum for i fjor var 150 millioner pund.

Også de store navnene uteble fra årets signerte kontrakter i England, der playmakeren Miguel Almiron fra MLS-laget Atlanta United var den som kom med størst prislapp torsdag, 20 millioner pund, og trolig ny rekord for Newcastle, som også hentet inn Monaco-forsvarer Antonio Barreca på lån.

Wolverhampton signerte Atletico Madrid-forsvarer Jonny Castro Otto og bladde opp 15 millioner pund for ham torsdag, etter å ha hatt ham på lån siden august. Neste på lista var 18-åringen Ante Palaversa, som Manchester City kjøpte for 7 millioner pund fra kroatiske Hadjuk Split, bare for å låne ham ut til samme lag umiddelbart.

Dyreste spiller for januarvinduet totalt var den ettertraktede Borussia Dortmund-vingen Christian Pulisic (20), som Chelsea betalte 58 millioner pund for i begynnelsen av januar. Han kommer først til sommeren, selv om Chelsea etter 4-0-tap for Bournemouth onsdag kanskje kunne tenkt seg at han kom litt før.

