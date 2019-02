Kraftig snøfall avlyser Garmisch-utforen

sport

Over natten ble det plussgrader i den tyske skimetropolen. Det internasjonale skiforbundet (FIS) mente derfor at det var for farlig å la rennet gå som planlagt klokken 11.30.

Siden en stor gruppe av verdenscupeliten hadde booket flybilletter rett til Sverige etter rennet, var det ikke mulig å utsette det med noen timer.

Neste uke starter alpin-VM i svenske Åre. Super-G blir første mesterskapsøvelse for herrene.

I tillegg til Kilde skulle også Adrian Smiseth Sejersted og Stian Saugestad ha kjørt lørdagens utforrenn.

