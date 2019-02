Lysdahl med karrierebeste da Shiffrin vant Maribor-slalåmen

sport

Fra før hadde Lysdahl to 8.-plasser i storslalåm som bestenotering i verdenscupen, mens hun hadde en 10.-plass som karrierebeste i slalåm. Lørdag slo hun til og ble blant de sju beste i Slovenia.

Asker-jenta syntes å være på vei mot 8.-plassen, men hun forsvarte plasseringen fra første omgang etter at Katharina Liensberger ble diskvalifisert. Østerrikeren var nummer fem før finaleomgangen.

Lysdahl endte 2,37 sekunder bak suverene Shiffrin. USAs alpindronning slo svenske Anna Swenn-Larsson med 77 hundredeler, mens Wendy Holdener fra Sveits ble treer.

Skal til VM

I første omgang var Lysdahl i mål 1,98 sekunder bak Shiffrin. Kjøringen var på ingen måte dårlig, men hun fikk ikke helt den farten hun ønsket seg. Hun gjorde seg heller ikke bort i finalen.

22-åringen er en av seks kvinner i den norske troppen til alpin-VM i svenske Åre, som starter kommende uke.

Lørdagens seier var Shiffrins 56. i verdenscupen og hennes 13. for sesongen. For første gang i vinter havnet amerikanerens erkerival Petra Vlhová utenfor verdenscuppallen. Slovaken var nummer to etter første omgang, men fikk det ikke helt til å stemme da det gjaldt som mest.

Fredag delte hun og Shiffrin seieren i storslalåmrennet i den samme bakken.

Seiersmaskin

Shiffrin har i vinter vunnet seks av sju ordinære slalåmrenn. Det var nettopp Vlhová som brøt seiersrekken da slovaken vant i Flachau 8. januar.

Det var store avstander på resultatlista lørdag. Maren Skjøld på 13.-plass ble nest best av de norske. Hun var 3,10 sekunder bak vinnertiden. Deretter fulgte Mina Fürst Holtmann på 25.-plass.

Thea Stjernesund og Kristine Gjelsten Haugen måtte se finaleomgangen fra sidelinjen. Den norske duoen ble henholdsvis nummer 43 og 48 i Maribor.

