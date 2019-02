Målfoto ga nok en Riiber-seier

sport

Det var hans niende verdenscupseier for sesongen. Etter en heftig spurt slo han så vidt det tyske hjemmehåpet Vinzenz Geiger. Til slutt viste målfotoet at Riiber krysset streken først med tåspissen. Det var kun et par centimeter som skilte.

Riiber startet langrennet som nummer fire. Han var 27 sekunder bak Johannes Lamparter fra Østerrike etter hoppdelen, der han gjorde et svev på 133 meter.

Med nok en seier økte Riiber sammenlagtledelsen i verdenscupen. Oslo-gutten hadde opprinnelig tenkt å stå over helgens renn i Tyskland. Planen var at han skulle legge inn en lengre treningsperiode foran VM i Seefeld, men kampen om krystallkula i verdenscupen endret på det.

21-åringen vant begge rennene i Granåsen sist helg.

Espen Andersen ble nest best av de norske i lørdagens renn. Han var i mål 1.09,1 minutter bak Riiber. Det var ett hakk ned på resultatlista fra hoppdelen, der Andersen landet på 128,5 meter.

Deretter fulgte Einar Lurås Oftebro på 13.-plass, mens storebror Harald Johnas Riiber ble nummer 15. Leif Torbjørn Næsvold og Lars Ivar Skårset havnet på henholdsvis 20.- og 22.-plass i Klingenthal.

Kombinertveteran Magnus Moan endte nest sist på en 36.-plass i hoppdelen. Han stilte ikke til start i langrennet.

