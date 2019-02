Son Heung-min matchvinner for Tottenham

sport

Newcastle tok en stor skalp da de slo Manchester City tirsdag. Mot Tottenham lørdag viste de igjen styrke, men måtte til slutt se seg slått 0-1 etter nok en sen scoring fra London-laget. Med det går Tottenham forbi Manchester City og opp på 2.-plassen på tabellen. City spiller hjemme mot Arsenal søndag.

Tottenham åpnet friskest, men Newcastle sto godt organisert i forsvar og tillot få sjanser. Etter drøye kvarteret spilt fikk Lucas Moura en kjempemulighet, men alene foran mål styrte han headingen utenfor. Også Erik Lamela var farlig frampå for vertene med et hodestøt da han styrte et innlegg i krysstanga.

Gjestene ville også være med på moroa, og etter 50 minutter nikket Salomón Rondón et innlegg fra høyre mot mål. Hugo Lloris ble stående, men ballen traff stolpen.

Etter pause var både Christian Eriksen nære på da han flikket en corner mot mål. På streken var derimot Fabian Schär og reddet.

Etter halvspilt omgang var Rondón igjen frampå, men en mesterlig redning fra Lloris hindret scoring.

Sju minutter før slutt skulle avgjørelsen falle da Tottenhams Son ladet skuddfoten utenfor sekstenmeteren. Skuddet gikk rett mot keeper Martin Dúbravka, som så ut til å ha god kontroll, men tabbet seg ut da ballen skled under kroppen og i nettet.

