Agüero i kjempeform da Manchester City valset over Arsenal

sport

Med tre scoringer søndag kveld har argentinske Sergio Agüero nå scoret ti hattrick for Manchester City. Han er bare ett hattrick unna mannen med flest: Alan Shearer noterte seg for elleve fra 1993-99.

1-0 var et faktum etter bare 49 sekunder: Adrien Laporte slo et knallhardt innlegg fra venstre, og stupende på fem meter stanget Sergio Agüero inn kampen første.

Etter utligning fra Laurent Koscielny ti minutter senere, var argentingeren igjen på farten.

Et praktangrep fra City inneholdt et veggspill i verdensklasse mellom Raheem Sterling og Ilkay Gündogan, samt en lang tå fra Agüero på bakerste stolpe som sørget for 2-1 like før pause.

Og kvarteret ut i den andre omgangen satte 30-åringen inn sitt tredje for kvelden. Scoringen var av den merkelige sorten: Sterling slo inn fra venstre, Bernd Leno fikk en hånd på ballen og slo den ut i boksen. Skliende traff ballen i siden på Agüero, før den trillet rolig i mål.

Gjestene fra London maktet ikke sette noe særlig press på City etter scoringen, og oppgjøret ebbet ut i 3-1 til ligaens beste hjemmelag. Seieren var trener Pep Guardiolas åttende mot Unai Emery på tolv forsøk (åtte seirer, fire uavgjorte, ingen tap).

City ligger to poeng bak Liverpool med en kamp mindre spilt, mye takket være Agüero.

(©NTB)