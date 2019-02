Riiber jakter verdenscuptittelen etter avlyst hopprenn

sport

Det er resultatene fra fredagens prøveomgang som blir lagt til grunn. Der fikk Riiber en fjerdeplass etter et svev på 130 meter.

Manuel Faisst går ut først i sporet på hjemmebane, men det er kun 15 sekunder ned til Riiber. Oslo-gutten er dermed storfavoritt til å ta sin tiende verdenscupseier for sesongen.

Riiber leder sammenlagt 397 poeng foran Tyskland-stjernen Johannes Rydzek etter lørdagens dramatiske seier på målfoto. Får han et forsprang på 400 poeng eller mer, vinner han verdenscupen. Alt ligger til rette for at han blir den åttende norske sammenlagtvinneren i kombinert. Fire renn gjenstår etter søndagens konkurranse.

Det har ikke vært en norsk verdenscupvinner i skidisiplinen siden Bjarte Engen Viks triumf i 1998/99-sesongen. I fjor ble Jan Schmid toer bak japanske Akito Watabe.

Espen Andersen starter langrennsdelen i Klingenthal 45 sekunder bak Faisst. Deretter følger Einar Lurås Oftebro på 12.-plass, mens Leif Torbjørn Næsvold er på plassen rett bak. Harald Johnas Riiber (nummer 17), Lars Ivar Skårset (26) og Magnus Moan (33) skal også etter planen gå søndagens renn.

