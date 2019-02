Sørum med nytt skiskyttergull i junior-VM

sport

Søndre Ål-løperen startet rennet med et forsprang på 14 sekunder takket være triumfen fra dagen før. Han bommet én gang på første og tredje skyting, men holdt seg i ledelsen hele veien.

Sørum slo til slutt Martin Bourgeois République med 6,2 sekunder. Franskmannen skjøt feilfritt på veien mot sølvet.

Bakken tok bronsen på lørdagens VM-sprint i slovakiske Osrblie, og på jaktstarten oppnådde han samme valør. 20-åringen pådro seg ett bomskudd på tre av fire skytinger, men knep den siste pallplassen etter en spurtduell med russiske Said Khalili. Han var i mål 12,6 sekunder bak Sørum.

I kvinneklassen ble Marthe Kråkstad Johansen på sjetteplass best av de norske. Til tross for to bom gikk hun seg opp hele tolv hakk fra lørdagens sprint. Hilde Fosse ble nummer sju etter å ha havnet på 30.-plass dagen før.

Også på kvinnenes jaktstart holde sprintmesteren unna for konkurrentene. Jekaterina Bekh fra Ukraina slo tyske Hanna Kebinger med 9,1 sekunder.

(©NTB)