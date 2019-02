Storslalåmen i Garmisch avlyst

sport

Avlysningen kommer dagen etter at været også stoppet utforen i den tyske skimetropolen.

Arrangøren opplyser at de ikke hadde annet valg enn å avlyse etter at det falt 30 centimeter snø i løpet av natta.

– Det skal snø til midt på dagen. Når vi har så mye å fjerne, ville det ødelagt løypa. Vi har ingen sjanse, dessverre, sa FIS' renndirektør Markus Waldner.

Alpin-VM starter tirsdag i svenske Åre. Det betyr at Henrik Kristoffersen og co. ikke fikk noen siste konkurranse før mesterskapet.

Leif Kristian Nestvold-Haugen, Rasmus Windingstad, Lucas Bråthen, Bjørnar Neteland og Fabian Wilkens Solheim skulle også kjørt søndagens storslalåm i Tyskland.

Det er foreløpig usikkert hvilke datoer helgens avlyste verdenscuprenn vil bli flyttet til. Det internasjonale skiforbundet (FIS) vurderer å la et erstatningsrenn for Garmisch-utforen gå i Kvitfjell, som fra før har to fartsrenn på programmet tidlig i mars.

