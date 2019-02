Zuccarello scoret da Rangers tapte

sport

Et uredd Ligthning-lag levde opp til navnet da de scoret kampens tre første mål på Madison Square Garden.

Yanni Gourde ga bortelaget ledelsen seks minutter ut i kampens første periode. Erik Cernak og Steven Stamkos scoret to raske i andre periode, og et rystet Rangers så ut til å være spilt ut av isen av et aggressivt Lightning.

Men så dukket en nordmann i storform opp. Mats Zuccarello leverte tre assist i torsdagens kamp mot New Jersey Devils. Mot Lightning noterte han seg for scoring da han mot slutten av andre periode reduserte til 1-3. Scoringen så ut til å gi hjemmelaget ny energi, og kort tid senere scoret Kevin Hayes. På stillingen 2-3 ble kampen amper, og et masseslagsmål brøt ut mellom lagene. Ligthning klarte imidlertid å ro det hele i land.

Zuccarello har fem mål og åtte assist i de sju siste kampene han har spilt. Lørdagens kamp var for øvrig hans 500. i Rangers-drakt.

(©NTB)