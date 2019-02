Ett magisk angrep ga Patriots superbowlseier i forsvarskamp

sport

Brady er den første spiller med seks superbowlseirer, og 41-åringen er den eldste quarterback som har ført sitt lag til seier i finalen. Rams-forsvaret ga ham store problemer, men ett angrep av godt, gammelt Brady-merke var nok i et oppgjør forsvarene ellers dominerte.

Året etter at det ble scoret 74 poeng da Patriots tapte for Philadelphia Eagles, den nest mest poengrike Superbowl noensinne, fikk vi den poengfattigste noen gang.

I favorittens 10. angrep fikk vi omsider se hva tidenes beste quarterback kan. Brady kastet fire strake pasninger på 18, 13, 7 og 29 yards til Rob Gronkowski, Julian Edelman og Rex Burkhead, før Sony Michel løp inn ballen fra 2 yards. Det var finalens første og eneste touchdown og ga Patriots ledelsen 10-3.

Hele angrepet tok 2.49 minutter og ga flere poeng enn begge lag til sammen greide på kampens 19 første angrep og drøyt 50 minutter.

Rams og quarterback Jared Goff holdt på å svare i neste angrep, men Brandin Cooks greide ikke å gripe hans pasning i målsonen. Hardt presset av to motspillere glapp han ballen, og Goffs neste pasning havnet i hendene på Pats-forsvarer Stephon Gilmore.

Punktert

Da var det bare litt over fire minutter igjen, og Patriots brukte opp det meste av tiden før Rob Gostkowski punkterte kampen med en trepoenger fra 41 yards.

Det enorme gapet i storkamperfaring mellom Patriots og Rams viste seg til slutt. Brady (41) og trener Bill Belichick (66) var i sin niende Superbowl, mens Goff (24) og trener Sean McVay (33) hadde sitt første møte med den største scenen.

Takket være forsvaret hang Rams med lenge, men til slutt kunne Patriots triumfere. En viktig årsak til det var Julian Edelman, som hadde 141 mottaksyards og ble kåret til finalens mest verdifulle spiller (MVP).

– Det eneste viktige er at vi vant. Jeg var bare opptatt av å gjøre jobben min, sa Edelman da han ble hedret.

Mer scenevant og talefør er Brady.

– Rams har et utrolig forsvar som gjorde det vanskelig for oss i hvert spill, men vi greide å få et touchdown til slutt, og forsvaret vårt gjorde sesongens beste kamp. Jeg vil takke tilhengerne for støtten. De fikk det til å føles som en hjemmekamp, sa Brady etter at Patriots ble første lag siden Miami Dolphins i 1973 som vant Superbowl året etter et finaletap.

Forsvarskamp

I kampens første angrep vant Patriots mye terreng med løp i midten, men etter at Bradys aller første pasningsforsøk havnet i hendene på Rams-forsvarer Corey Littleton tilhørte første halvdel forsvarene. Lagene hadde seks angrep hver, og scoret tre poeng til sammen. Patriots-kicker Gostkowski misset med et trepoengforsøk fra 46 yards i 1. periode, men traff fra 42 yards i 2. periode. Dermed sto det 3-0 halvveis.

Så lite Rams-quarterback Goff og hans angrep fikk til, ville kampen normalt vært punktert ved pause, men Brady var langt fra vanlig kvalitet i pasningsspillet, mye på grunn av strålende forsvarsspill av Rams.

Edelman var den eneste av Patriots-mottakerne som stadig greide å bli åpen. Han hadde sju pasningsmottak på til sammen 93 yards før pause. Dermed hadde han stått for nesten halvparten av Patriots' angrepsyards (195), og nesten dobbelt så mye som Rams-angrepet maktet til sammen (57).

Rams kom seg så vidt inn på motstanderens halvdel i de to første periodene og var aldri i nærheten av å score poeng. Likevel sto kampen og vippet da Maroon 5 og rapperne Travis Scott og Big Boi underholdt i pausen.

Poengtørken fortsatte etter pause, og lagene måtte sparke bort ballen i angrep etter angrep. Rams hadde avsluttet sine åtte første angrep på den måten, men i det niende sparket Greg Zuerlein utligningspoengene fra 53 yards, et av de lengste poenggivende spark i Superbowls historie. Det ble eneste Rams-poeng i Atlanta.

(©NTB)