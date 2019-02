Rosenborg tapte igjen i Portugal

sport

Dermed gikk Eirik Horneland på sitt andre strake tap som RBK-trener. Den første kampen i Albufeira mot tsjekkiske Slavia Praha endte med 0-2-nederlag.

Mandag var AGF foran i målprotokollen allerede etter åtte minutters spill. Tobias Sana sto bak ledermålet.

Deretter utliknet Alexander Søderlund for Rosenborg, men i annen omgang avgjorde danskene kampen til tross for at RBK periodevis var friske. Youssef Toutouh gjorde 2-1 etter sju minutters spill, og med 11 minutter igjen punkterte kroatiske Dino Mikanović kampen.

På tampen av kampen reduserte riktignok Djordje Denic for Rosenborg etter en feil av AGFs keeper, men kampen endte likevel med tap for trønderklubben.

