Vraket av det savnede flyet med Sala er funnet

sport

Sky News meldte først om saken. Ifølge TV-kanalen var det et søkefartøy som lokaliserte flyvraket søndag morgen.

– Jeg kan bekrefte at det er blitt funnet, sier en talsperson for britiske luftfartsmyndigheter, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Sala var på vei fra franske Nantes til Cardiff da småflyet, en enmotors Piper Malibu, ble borte fra radaren utenfor kanaløya Guernsey mandag 20. januar. Den argentinske fotballspilleren og piloten David Ibbotson er antatt omkommet.

Fikk meldinger fra sønnen

To dager før ulykken hadde Sala undertegnet en kontrakt med Premier League-klubben Cardiff. Han ble hentet for 17 millioner euro, men rakk aldri å trene eller spille for waliserne.

Salas far har fortalt at han mottok bekymringsfulle meldinger fra sønnen mens han satt i flyet.

Guernsey-politiet avsluttet det aktive søket etter Sala og piloten samme uke som ulykken skjedde. Med støtte fra en rekke profilerte fotballstjerner tryglet familien om å få søket gjenopptatt. Det ble satt i gang en innsamlingsaksjon for å finansiere det.

– Det beste utfallet

David Mearns, som har stått i spissen for søket etter det savnede flyet, meldte allerede søndag morgen at vraket var funnet.

– For familiene er dette omtrent det beste utfallet vi kunne håpe på. I kveld går alle våre tanker til Emilianos og Davids venner og familier, sier Mearns.

Det er ventet at britiske myndigheter vil komme med en offisiell uttalelse mandag.

(©NTB)