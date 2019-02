Avis: Zuccarello kan bli kaptein etter NHL-utlån

sport

Det er avisens anerkjente ishockey-kommentator Larry Brooks som skisserer denne løsningen.

– Zuccarello spiller sin beste og skarpeste hockey siden 2016-17-sesongen. Dette har gjort at det absolutt ikke er usannsynlig at han tilbys en langtidskontrakt og blir kaptein fra sommeren av, skriver Brooks.

Zuccarellos kontrakt løper i fem måneder til. Da er han en såkalt «free agent» som kan bytte lag om han vil. 25. februar går fristen ut for å leie inn spillere i NHL.

– Jeg oppfatter det som at Brooks er veldig velinformert. I fjor var han blant annet først ute med at Rangers skulle kvitte seg med sin kaptein, sier NHL-ekspert Roy Kvatningen til NTB.

Zuccarello har levert poeng på poeng den siste tiden. Han virker ikke som en spiller som gir delvis blaffen i New York Rangers.

Mange muligheter

Kvatningen mener det er helt åpent hva som skjer med Zuccarello framover.

– Han er hjemmekjær i New York, men hva om han hentes inn til et storlag og vinner Stanley Cup i vår? Jeg mener at Zuccarello er undervurdert som spiller, og det hadde vært gøy å se ham i en rekke med store stjerner, sier Kvatningen.

Rangers satser hardt på unge spillere, og det er lite trolig at klubben vinner NHL-trofeet de kommende årene.

Så: Hva veier tyngst for Zuccarello? Hverdagen i New York og en sentral rolle der eller kamper med et lag som sikter mot Stanley Cup-tittelen?

Zuccarellos neste kontrakt kan bli den feteste økonomisk for ham. Han hever i dag en lønn på rundt 40 millioner kroner i året. Den kan komme til å bli jekket opp med 10 millioner i året.

Kvatningen ser gjerne for seg at Zuccarello, i hvert fall for noen måneder, forsvinner til Pittsburgh Penguins og kanskje blir rekkekamerat med Sidney Crosby.

