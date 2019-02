Enda en parade i Titletown, USA

sport

Quarterback Tom Brady og trener Bill Belichick holdt begge seks fingre i været for å markere de seks NFL-titlene de har vunnet sammen på de 18 siste sesongene, til ellevill respons fra tilhengerne som møtte fram for å hylle laget.

Som vanlig under seiersparader i «Titletown» ble spillerne kjørt rundt i byens karakteristiske «Duck Boats», sightseeingkjøretøyer som kan ta seg fram både til lands og på Charles-elven.

Siden Patriots i 2002 tok byens første tittel i en av de fire store lagidrettene siden 1980-tallet har Boston kunnet feire 12 titler: Patriots seks i NFL, Boston Red Sox fire i MLB, Boston Celtics en i NBA og Boston Bruins en i NHL.

Ikke verst for en by som ikke er blant de 20 største i USA. Nå er lag fra den nest største byen satt på plass to ganger på rad. Etter at Red Sox slo Los Angeles Dodgers i World Series baseball i fjor høst satte Patriots søndag Los Angeles Rams på plass.

For Boston-boerne smaker det nok enda bedre at New York-lagene ikke kom i nærheten av finalene.

MVP-strid

Helt uten kontroverser var ikke søndagens seier. Etter en kamp dominert av forsvarene, som Patriots vant 13-3, spør mange hvorfor ingen Pats-forsvarer fikk en eneste stemme i kåringen av Superbowls mest verdifulle spiller (MVP).

Oftest går den tittelen til vinnerens quarterback, og iallfall til en angrepsspiller. Mottaker Julian Edelman ble hedret søndag etter at han var eneste mottaker som lyktes mot det sterke Rams-forsvaret, men flere Patriots-forsvarere har grunn til å føle seg forbigått.

Ikke minst Stephon Gilmore, som spilte en strålende kamp og i praksis avgjorde kampen da han fanget en Rams-pasning i sluttminuttene. Verken han eller resten av forsvaret fikk, ifølge Sports Illustrated, en stemme da et panel på 16 eksperter fattet avgjørelsen.

Jason McCourty, del av det første tvillingpar som har vunnet Superbowl sammen, kunne også fortjent prisen etter en strålende innsats som forhindret et Rams-touchdown i 3. periode.

Ikke mulig

Mange har tatt til orde for at Patriots-forsvaret burde fått MVP-prisen kollektivt, eller at defensivkoordinator Brian Flores burde fått den. Det er imidlertid ikke mulig under dagens regler.

At Edelman måtte stå over sesongens fire første kamper for et brudd på antidopingreglementet gjør MVP-valget enda mer omstridt, uten at det la en demper på stemningen i Boston tirsdag.

(©NTB)