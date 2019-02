Ingen norsk suksess i super-G da Paris ble mester

sport

Den 29-årige italieneren Paris kjørte på startnummer 3 inn til en tid ingen greide å tukte. Vincent Kriechmayr fra Østerrike og franske Johan Clarey deler sølvet ni hundredeler bak vinneren.

Sejersted kjørte inn 0,50 sekund bak ledende Paris. Det holdt til delt 8.-plass med to andre kjørere.

– Jeg ble beste norske på 8.-plass. Jeg ville heller vært dårligste norske på den plassen, sa Sejersted til NTB etter rennet og varslet norsk revansj i utforrennet lørdag.

Alle de norske var blant de 11 første startende, og det norske medaljehåpet var dermed tidlig knust. Aksel Lund Svindal var siste nordmann ut, i sitt nest siste renn i karrieren. Han tapte til de beste gjennom hele løypa og kjørte inn 0,92 sekund bak lederen. Han endte på 16.-plass.

– Lista sier sitt, det var dårlig. Det ble vanskeligere enn jeg forestilte meg, for lyset var slått av. Det gikk fra solskinn til skikkelig mørkt, og i tillegg var det høy hastighet og vanskelige passasjer. Mange kjørte ut, og det var ikke samme ro på start som vanlig, sa Svindal til norske journalister og la til at kneet ikke ga ham noe problem.

Gjorde vondt

Svindal skrøt av Sejersted.

– Yngstemann leverte i dag, men vi tre eldste gjorde det ikke, sa han.

Kjetil Jansrud kjørte med bandasje på hånden der han pådro seg brudd i to fingre under utfortrening i Kitzbühel i slutten av januar. Han tok seg til hånden umiddelbart etter at han kjørte i mål til det som ble 22.-plass, slått av Paris med 1,18 sekund.

– Det begynte å smerte litt da jeg kom i mål, men det var fordi adrenalinet var på vei ut av kroppen. Det går helt fint, sa Jansrud til de norske journalistene i Åre og beskrev kjøringen sin som rotete.

– Det går så vanvittig fort, og jeg måtte reagere i stedet for agere.

For ivrig

Første nordmann i aksjon var Aleksander Aamodt Kilde. Han gjorde to store feil og kjørte inn 1,63 bak Paris. Da alle nordmennene hadde kjørt, lå de på fire av de fem siste plassene blant dem som hadde fullført, i en super-G der uvanlig mange kjørte ut. Kilde endte som nummer 24.

– Det var mørkt, og det var vanskelig, men jeg prøvde å være offensiv og gi gass. Jeg var ivrig underveis, kanskje litt for ivrig. Jeg ble kastet litt rundt, og to-tre ganger var jeg helt ute å sykle, sa Kilde.

NRK-ekspert Kjetil André Aamodt sa at han ble skeptisk da han hørte Kilde si før rennet at det bare var å kjøre rettest mulig linje.

– I kvinnenes renn var det de som kjørte en konservativ linje som gjorde det best. Jeg tror det er lurt å kjøre en normal linje her, sa han.

