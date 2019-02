VM-vinneren vil savne Svindal

sport

Italieneren strålte om kapp med sola på den internasjonale pressekonferansen etter gulløpet, og han fortalte at han slettes ikke forventet å vinne herrenes åpningsrenn i Åre.

– Det var et tøft løp, kanskje det tøffeste super-G-rennet denne sesongen, sa den ferske verdensmesteren og viste til forholdene.

Da han kom i mål til bestetid fra startnummer tre var han nervøs, for han viste at de beste kjørerne sto igjen på toppen. Blant dem Aksel Lund Svindal, en utøver han til NTB beskriver som en stor mester.

– For meg er han den største mesteren man må forsøkte å slå, sa Paris.

Italieneren tok seg tid til å fortelle at han har lært masse av Svindal gjennom årene og beskriver nordmannen som en normal og fin fyr.

– Når han gir seg mister vi en stor mester. Men sånn er livet, vi andre må gå videre.

– Vi du savne han?

– Ja, litt, smilte han før fornøyd gikk videre.

Trist for sporten

Dominik Paris vant super-G-rennet med fattige 9/100 sekund foran østerrikske Vincent Kriechmayr og franske Johan Clarey, som delte andreplassen. Franskmannen er, som alle andre, full av lovord om Svindal.

– Han er virkelig en stor utøver, en av de største gjennom tidene. I tillegg er han en virkelig hyggelig person.

– Det er trist at han gir seg nå, for jeg tror han hadde hatt så mye mer å gi. Men når knærne og kroppen ikke fungerer kan man ikke gjøre annet enn å gi seg, sa Clarey før han ønsket Svindal alt det beste for framtiden.

I en alder av 38 år har Clarey tatt sin første VM-medalje, men innså at han ikke er på Svindals nivå.

– Jeg er en god ut utøver, han er en mester. Det er en stor forskjell, jeg er ikke i nærheten av Aksel.

Tirsdag skrøt også alpinsportens førstedame, Lindsey Vonn, voldsomt av Svindal, og det virker som de fleste, om ikke alle, er enige om at alpinsporten blir en stor stjerne fattigere når den norske 36-åringen legger opp.

Norsk nedtur

Den norske innsatsen onsdag kan i beste fall oppsummeres som en gedigen skuffelse.

– Det var dårlig det her, sa Svindal til den norske pressen etter å ha kjørt ned til 16.-plass, 0,92 sekunder bak Paris.

– Hvordan var det berømte kneet ditt i konkurransesituasjon?

– Det er helt fint, det funker som bare det.

– Så bra at du tar ett år til? forsøkte en av journalistene seg da.

– Ja, ja … eller nei! rettet Svindal opp sitt eget svar til stor latter.

Skuffet

Adrian Smiseth Sejersted ble beste norske på delt åttendeplass, 0,50 sekunder bak.

Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde ble nummer 22 og 24, henholdsvis 1,18 og 1,63 bak den italienske vinneren.

– Jeg vil jo si det er en nedtur med tanke på at super-G er vår disiplin. Adrian leverer jo, han er bare halvsekundet bak, men de som kanskje skulle levert enda bedre klarer det ikke, sa en skuffet Kilde etter løpet.

(©NTB)