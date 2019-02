Bayern München slo ut Hertha på overtid

sport

Hertha hadde fordel av hjemmebane, men gjestene fra sør ble for sterke til slutt. Dermed er det Bayern München som kan forberede seg på kvartfinale i den tyske cupen.

To raske fra Gnabry

Det startet riktig så lovende på Olympiastadion. Etter tre minutter pådro Bayerns Leon Goretzka seg et gult kort utenfor Berlin-målet. Utspillet fra Herthas norske keeper Rune Almenning Jarstein ble tatt ned av Salomon Kalou, som sendte ballen videre til Maximilian Mittelstädt som sendte vertene i føringen. Men Serge Gnabry trengte bare 4 minutter på å utligne for Bayern München, og det sto 1–1 ved pause.

Etter pause var det igjen nok med fire minutter for Gnabry. Han sørget for 2-1, og nå var det gjestene fra Bayern som hadde overtaket. Davie Selke kom tilbake for berlinerne og utlignet etter 67 minutter på klokken. Det resultatet sto seg til dommeren blåste for full tid.

Neste runde i april

I ekstraomgangene var det altså Bayern som gjorde det best. Åtte minutter ut i overtidsspillet satte Kingsley Coman inn 3-2-målet som skulle bli kampens siste og avgjørende scoring. Fem minutter senere ble norske Per Ciljan Skjelbred byttet ut, og Fabian Lustenberger kom inn for Hertha Berlin.

I den siste ekstraomgangen ble det tre nye bytter og et gult kort til Bayerns Robert Lewandowski, men ingen av lagene fikk til noe som endret på sluttresultatet.

Dermed kunne gjestene reise hjem og begynne å forberede seg på kvartfinalen. Trekningen av den runden skjer søndag 10. februar, og kampene spilles i begynnelsen av april.

(©NTB)