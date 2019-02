Billettsalget til Norge – Sverige allerede nær dobling av 2018-snittet

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund til NTB. I 2018 hadde Lars Lagerbäcks menn et snitt på 8480 tilskuere på eget gress. Til nå har den mest besøkte Ullevaal-kampen under svenskens ledelse vært fjorårets oktobermøte med Slovenia (14.712).

– Vi har solgt jevnt og trutt med billetter de siste ukene. Til tross for at vi er i vintermodus, er langsidene i ferd med å bli utsolgt. De sterke sportslige resultatene i fjor med gruppeseier i Nations League har gitt folk troen på landslaget, og vi gleder oss stort til årets første hjemmekamp i EM-kvalifiseringen, sier NFFs kommunikasjonsdirektør Svein Graff og fortsetter:

– Vi er ubeseiret på hjemmebane under Lars Lagerbäck, og det blir fotballfest på et fullsatt Ullevaal stadion i slutten av mars.

NFF erkjenner at fjorårets tilskuersnitt ikke var godt nok.

– Nations League var nytt og ukjent for mange da det ble introdusert i fjor, og det bidro til at mange nasjoner opplevde lave tilskuertall hjemme. Vi hadde et snitt på 8480 tilskuere på Ullevaal i fjor. Det er ikke godt nok. Vi sikter høyere i år når den tradisjonelle EM-kvalifiseringen starter, og for Norges del betyr det attraktive lag som Spania og Sverige i gruppa, sier Graff.

Norge starter EM-kvalifiseringen borte mot Spania i Valencia lørdag 23. mars. Tre dager senere går hjemmekampen mot Sverige.

