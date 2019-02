Slaget om Nord-London må spilles på Wembley

sport

Den siste forsinkelsen innebærer at hjemmekampen mot Nord-London-rival Arsenal 2. mars også må spilles på nasjonalarenaen Wembley, som er Tottenhams midlertidige hjemmebane.

– Nok en gang, takk til alle for at dere holder ut med oss og for den solide støtten vi har fått fra så mange. Disse neste ukene er viktige, sier styreleder Daniel Levy i pressemeldingen fra Spurs.

Forklaringen bak utsettelsen er at man stadig ikke har fått fullført nødvendig arbeid på sikkerhetssystemene i nye White Hart Lane. Etter at den jobben er ferdig, skal brannvarslings- og alarmsystemer kontrolleres og integreres med øvrige sikkerhetssystemer.

Tottenhams nye arena skulle i utgangspunktet vært åpnet i starten av årets sesong, men er så langt blitt forsinket med over et halvt år.

