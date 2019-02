Mowinckel feiret VM-bronse med mamma og pappa

sport

Det gikk slag i slag for bronsevinneren etter at hun leverte to knallsterke omganger i kvinnenes superkombinasjon fredag.

Kort tid etter blomsterseremonien i bakken gikk turen videre til medaljeseremonien i Åre sentrum. Da den var unnagjort, ventet intervjuer med pressen før hun omsider kunne feires av sine egne på utøverhotellet Copperhill Mountain Lodge.

Der var også to veldig stolte foreldre, Sissel og Harald.

– Det er fantastisk morsomt å så hvordan Ragnhild blir satt pris på for sine prestasjoner, sier pappa Mowinckel til NTB.

Rørt

Med kake i hånden og en liten tåre i øyekroken fortalte de begge om hvor stolte de er av datteren.

– Kjempestolt. Og det er så gøy å få være med på det. Da hun gjorde det så bra i Sør-Korea (sølv i utfor og storslalåm), var vi ikke der. Men her fikk vi være med på det hele, både utfor, slalåm og premieutdelingen, sa en tydelig rørt Harald Mowinckel.

Ragnhild lå som nummer tre etter utfordelen, og da hun gikk i gang med slalåmdelen gikk det en kule varmt hos mor og far i målområdet.

– Det var nesten så jeg fikk «blackout», jeg kjente at hele kroppen dirret. Det er vanskelig å forklare, sier Sissel, men gjør likevel et forsøk:

– Hun har ikke alltid marginene på sin side, og jeg husker jeg sa inni meg: Kan ikke Ragnhild få tredjeplassen nå?

Adrenalin

Datteren lå også på tredje da hun kom i mål etter en kruttserk slalåmdel. Da sto fortsatt de to beste etter utfordelen igjen på toppen.

– Da var adrenalinet utrolig høyt, sier Harald.

26-åringen knep til slutt bronsen, fire hundredeler foran den østerrikske fireren Ramona Siebenhofer, som ledet kombinasjonsrennet halvveis. Sølvet gikk til Slovakia-stjernen Petra Vlhová, mens Wendy Holdener fra Sveits tok gullet.

– Det er helt utrolig. Jeg er veldig stolt over Ragnhild, det må jeg si, avslutter moren.

