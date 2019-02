Norsk sølv på lagtempoen i skøyte-VM

sport

Norge er regjerende OL-mester i øvelsen, men snart ett år etter triumfen i Sør-Korea ble det ikke et nytt mesterskapsgull. Det sørget heltente nederlendere for på den tyske VM-isen i Inzell.

I OL ble Nederland slått ut av nettopp Norge i semifinalen. Fredag kom revansjen, og de vant med tiden 3.38,43. Det skilte 2,37 sekunder ned til Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko og Sindre Henriksen. VM-bronsen gikk til Russland.

Det norske laget lå tidlig ett sekund bak de oransjekledde fra Nederland. Særlig røynet det på en del tid etter en tidlig veksling.

I fjor vinter var Simen Spieler Nilsen en del av det norske vinnerlaget i OL. Han er for tiden ute med en ryggskade og var erstattet ned Henriksen på fredagens lagtempo. Mot slutten slet Henriksen med å henge med i svingene.

Sølvet var en opptur for den norske lagfølelsen. Torsdag ble Norge disket i VM-historiens aller første lagsprint etter at Bjørn Magnussen falt. Håvard Holmefjord Lorentzen og Henrik Fagerli Rukke var de to andre som gikk for det norske sprintlaget.

Nederlands gullag besto av Sven Kramer, Douwe de Vries og Marcel Bosker. Kramer ble dagen før knust av Pedersen da osingen tok sin første VM-tittel med seier på 5000-meteren. Med trumfen i Inzell vant Nederland herrenes lagtempo i VM for fjerde gang på rad.

I kvinneklassen ble det japansk gulljubel. Nederland måtte der se seg slått av Japan med 42/100 sekund. Russland tok bronsen.

(©NTB)