Politiet bekrefter at Sala er funnet død

Den britiske havarikommisjonen (AAIB) opplyste onsdag kveld at operasjonen med å hente den døde ut av flyvraket i Den engelske kanal var vellykket. Han ble identifisert torsdag.

– Liket som ble brakt inn til Portland havn i dag, er formelt identifisert av rettslegen i Dorset som den profesjonelle fotballspilleren Emiliano Sala. Familiene til Sala og piloten David Ibbotson er blitt orientert. Våre tanker er med dem alle, skriver Dorset-politiet på Twitter.

Forsvant nær Guernsey

Sala var på vei fra franske Nantes til Cardiff i Wales da småflyet han satt i forsvant fra radaren utenfor kanaløya Guernsey mandag 21. januar. I dagene og ukene som fulgte ble det gjennomført en omfattende leteaksjon etter Sala og pilot Ibbotson.

Søndag ble vraket av flyet, et énmotors Piper Malibu, funnet på 67 meters dyp på bunnen av Den engelske kanal. Ifølge TV-kanalen var det et søkefartøy som lokaliserte flyet. Bilder fra en miniubåt viste at det var en død person i flyet.

Onsdag kveld ble den døde hentet ut, og torsdag ble det altså bekreftet at det er den savnede fotballspilleren som er funnet.

Går rettens vei

Onsdag ble det for øvrig kjent at Nantes har gått til rettslige skritt mot Cardiff for å få utbetalt den første delbetalingen for salget av savnede Sala. Cardiff skal inntil videre ikke ha betalt Nantes noe av den avtalte overgangssummen på 15 millioner pund, tilsvarende drøyt 165 millioner kroner.

Nantes, som skal ha gitt Cardiff en frist på ti dager til å overføre pengene, skal også vurdere å bringe saken inn for Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

Cardiff skal på sin side, ifølge Sky Sports, ha et ønske om å vente med utbetalingen til luftfartsmyndighetene og politiet er klare med sine konklusjoner rundt flystyrten.

