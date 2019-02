Bayern grep sjansen da Dortmund feilet

sport

Med seieren hjemme mot Schalke tok Bayern München innpå to poeng på serieleder Dortmund. Avstanden mellom de to storhetene er krympet til fem poeng.

– Det er alltid bittert når du kaster bort en ledelse som det på hjemmebane, sa Dortmunds Mario Götze etter kampen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det skulle gå en drøy halvtime før hjemmesupporterne i Dortmund kunne juble. Stjerneskuddet Jadon Sancho spilte vegg med høyreback Lukasz Piszczek. Unggutten stormet skrått inn i sekstenmeteren og plasserte ballen i mål, tilbake der han kom fra. Det var Sanchos 16. målpoeng i serien denne sesongen. 18-åringen står med sju mål og ni målgivende pasninger.

Målrikt

Ti minutter senere fyrte Raphaël Guerreiro av mot mål, men skuddet gikk rett på keeper. På returen kom Mario Götze, som enkelt satte inn 2-0.

Etter pause var duoen frampå igjen. Götze dro med seg ballen mot dødlinjen og slo ut til Guerreiro. Han hadde ingen problemer da han satte inn en komfortabel 3-0 ledelse 24 minutter før slutt.

Så snudde det totalt. Kvarteret før slutt satte Ishak Belfodil inn reduseringen etter et innlegg fra Pavel Kaderábek. Åtte minutter senere var det Kadeřábek selv som skulle få uttelling etter et innlegg.

Dortmunds ledelse var snart tatt igjen, og to minutter før slutt kokte det blant Hoffenheim-fansen etter et frispark. Ballen ble slått inn i feltet og der stupte Belfodil fram. Med hodet sikret han 3-3 og poengdeling.

Komfortable Bayern

I München gikk hjemmelaget opp i føringen da Jeffrey Bruma sendte ballen i eget nett i det 12. minutt. Tretten minutter senere scoret 18 år gamle Ahmed Kutucu riktig vei og sikret balanse i regnskapet etter en kontring.

Gleden ble kortvarig, for to minutter senere scoret Robert Lewandowski sitt seriemål nummer 13 alene med keeper.

Etter snaue timen spilt satte Serge Gnabry spikeren i kista etter å ha fått ballen fra Lewandowski, som forsøkte et brassespark. 23-åringen styrte kula i nettet med hodet.

Seieren kom godt med for et Bayern-lag som har hanglet denne sesongen, og som tapte 1-3 for Leverkusen sist helg.

Jarstein-seier

Rune Almenning Jarstein sto som vanlig i mål og holdt nullen da Hertha Berlin gjestet topplaget Borussia Mönchengladbach. Han fikk se sitt lag vinne komfortabelt 3-0 etter scoringer av Salomon Kalou, Ondrej Duda og Davie Selke.

Per Ciljan Skjelbred var ubenyttet reserve for hovedstadslaget.

Hertha klatret til 8.-plass, mens Borussia Mönchengladbach falt til tredjeplass, tre poeng bak Bayern München.

Iver Fossum spilte et snaut kvarter som innbytter da Hannover slo Nürnberg 2-0. Nicolai Müller scoret begge målene.

Fjerdeplasserte RB Leipzig klarte ikke å få hull på byllen mot tabellnabo Eintracht Frankfurt, og de to lagene delte poengene etter 0-0.

