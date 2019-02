Johansen bidro til tre poeng i West Bromwich-debuten

sport

Den Fulham-utlånte vadsøværingen startet angrepet som resulterte i kampens eneste scoring.

Midtbanespillerens sende av gårde en nydelig pasning til Ahmed Hegazy, som på volley la ballen inn i feltet. Fra kort hold fikk Dwight Gayle fikk en svært enkelt jobb med å stange inn matchvinnerscoringen etter 25 minutter.

Seieren gjør at West Bromwich befester posisjonen sin på fjerdeplass. Klubben har to poeng opp til tabellnabo Sheffield United, som har én kamp mer spilt, og fire til direkte opprykksplass.

Johansen pådro seg et gult kort like før pause for armbruk mot Oghenekaro Etebo og ble erstattet av Rakeem Harper etter 81 minutter.

Leeds-poengtap

Leeds jakter opprykk til Premier League etter 15 års fravær fra engelsk fotballs gjeveste selskap. Etter fire tap på sine seks siste ligakamper var hvittrøyene revansjesugne borte mot Middlesbrough. Likevel fikk den tidligere storklubben kun med seg ett poeng.

Lewis Wing sendte vertene i føringen like etter pausen, men en overtidsscoring fra Kalvin Phillips hindret et nytt Leeds-tap med sitt 1-1-mål.

Leeds-poengtapet gjør at Alexander Tettey og Norwich kan overta serieledelsen og få en luke på to poeng med seier mot erkerival Ipswich søndag.

Tap for Henriksen

Hull-kaptein Markus Henriksen spilte som vanlig 90 minutter, men laget tapte 0-2 mot Frank Lampards Derby. Martyn Waghorn ble dagens mann med to scoringer. På overtid fikk Ashley Cole sin debut for Derby.

Sørlendingen Michael Crowe, som representerer Wales på landslagsnivå, var ubenyttet reservekeeper da Preston slo Bolton 2-1 borte.

Norsk-kosovaren Bersant Celina spilte hele kampen i Swanseas 1-0-seier hjemme mot Millwall.

