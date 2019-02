Liverpool med oppskriftsmessig seier mot King og Bournemouth

sport

Sadio Mané, Georginio Wijnaldum og Mohamed Salah sørget for hjemmejubel og tre poeng i gullkampen med hver sin scoring. Rødtrøyene leder ligaen og har tre poeng ned til Manchester City etter like mange kamper spilt. City møter Chelsea til storoppgjør søndag.

– Vi hadde høye forhåpninger, og i dag vant vi på imponerende vis. Vi hadde noen fremragende prestasjoner ute på banen. Mål nummer tre var verdensklasse, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC.

Wiljnaldum slo tilbake

Liverpool brukte 24 minutter på å få hull på byllen. James Milner viste fram innleggsfoten da han serverte Mané, som stanget vertene i føringen. Scoringen burde derimot ikke blitt stående da senegaleseren var i en hårfin offside.

Ti minutter senere var Wiljnaldum i det frekke hjørnet da Bournemouth-keeper Artur Boruc sto på halvdistanse. Nederlenderen tok elegant ned pasningen fra Andy Robertson og lobbet ballen over Boruc til jubel for hjemmefansen. Det var lang en selvfølge at midtbanespilleren skulle bli klar til oppgjøret.

– Han sov ikke på laghotellet forrige natt. Han hadde diaré og spydde to netter tidligere, så han kunne ikke komme til hotellet, opplyste Klopp.

Alexander-Arnold tilbake

Like etter pause viste også Roberto Firmino lekne takter da Liverpool skrudde på turboen etter et innkast. Brasilianeren vartet opp med en elegant hælflikk til Salah, som fikk en grei jobb med å sette inn 3-0. Liverpool hadde flere store muligheter til å øke ledelsen, men Salahs scoring ble kampens siste.

En annen gladnyhet for rødtrøyene var at Trent Alexander-Arnold fikk sine første minutter etter kneskaden han pådro seg før oppgjøret mot Brighton 12. januar. Briten fikk spille det siste snaue kvarteret.

Joshua King spilte hele kampen for gjestene, som måtte tåle sitt åttende strake bortetap og ligger på 11.-plass etter lørdagens kamper.

Tirsdag får Liverpool storfint besøk fra Bayern München i mesterligaen.

