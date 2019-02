Norge ute av lagkonkurransen før finaleomgangen etter elendig hopping

sport

To uker før VM leverte Johann André Forfang, Robert Johansson, Andreas Stjernen og Halvor Egner Granerud en meget svak lagkonkurranse i Finland. Norge og Russland er de eneste som må se finaleomgangen fra tribunen.

Forfang og Johansson startet lovende med hopp på henholdsvis 118 og 117 meter, men da Stjernen landet på kun 83 meter, ble det tungt for Norge å avansere. Tidligere på dagen falt Stjernen i prøveomgangen.

– Jeg er litt preget etter fallet i prøveomgangen. Jeg ble litt redd, sa trønderen til NRK.

Norge var avhengig av et kjempehopp av Granerud og måtte ta igjen nesten 30 poeng på sistehoppet. Asker-gutten leverte et hopp på 123 meter, men klarte ikke å redde avansement for Norge, som manglet 13 poeng for å komme med i finaleomgangen.

Totalt ble det 378,9 poeng for de norske hopperne. Østerrike leder med 494,2 poeng etter første omgang. Tyskland følger på plassen bak med 469,1 poeng, like foran Polen.

Norges laghopprestasjoner i inneværende sesong har vært svært svake. I Wisla ble Norge nest sist da Johansson ble disket i dresskontrollen. To måneder senere ble Forfang tatt for det samme og ble disket etter to hopp. Da endte Norge på 8.-plass av 10 lag.

Søndag venter individuelt renn i Lahti. Neste lagkonkurranse er i tyske Wellingen kommende lørdag.

