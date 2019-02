Norsk andreplass på kvinnestafett i skiskyting

sport

Tidlig i torsdagens verdenscupkonkurranse, som gikk over 4 x 6 kilometer, så det overhodet ikke bra ut for Norge. Emilie Kalkenberg skjøt seg bort med hele fem bom og to strafferunder. Ved veksling var hun på 15. plass og godt over to minutter bak teten.

Men så startet opphentingen. Ingrid Tandrevold bommet bare én gang og gikk Norge opp seks plasser, men fortsatt var det litt i overkant av to minutter opp til Italia på førsteplass. Tiril Eckhoff bommet også en gang, men hun knappet inn avstanden til teten med 40 sekunder. Ved siste veksling var Norge på fjerdeplass, 1.26,9 bak Tyskland, som hadde overtatt ledelsen.

Med nesten halvannet minutt å ta igjen, hadde ikke Marte Olsbu Røiseland noen enkel oppgave. På den siste skytingen måtte hun bruke to ekstraskudd, men skjøt likevel mer presist på sine to omganger på standplass enn noen av de andre topplagene. Italienske Federica Sanfilippo måtte ut på en strafferunde på siste skyting og var i praksis hektet av.

På vei mot mål gikk Røiseland forbi Julia Simon fra Frankrike og endte altså med å sikre en andreplass i generalprøven før VM i Östersund om en måned.

Selv om Tysklands ankerkvinne Laura Dahlmeier også måtte ut i en strafferunde etter siste skyting, var det ingen som kunne tukte tyskerne i Canmore. Dahlmeier kom i mål 30,2 sekunder foran Røiseland.

Med to andreplasser under beltet, ser det bedre ut for de norske kvinnene før VM enn det gjorde på noe tidspunkt i fjor. Da de gikk en hel sesong uten pallplass. Sist de vant var da de tok VM-gull på hjemmebane i Holmenkollen i 2016.

