Barcelona målløse av banen for første gang på ett år

11. februar 2018. 0-0 hjemme mot Getafe. Det var sist gang Barcelona ikke scoret i en La Liga-kamp. Søndag skjedde det igjen da det ble uavgjort 0-0 mot Athletic Bilbao.

Bilbao lå på 12.-plass før avspark, men er sterke på hjemmebane. Baskerne hadde tapt bare to av elleve hjemmekamper denne sesongen. Ingen lag har dratt hjem med alle tre poengene siden Real Sociedad vant i starten av oktober i fjor.

Heller ikke Lionel Messi og co. klarte det i en relativt sjansefattig kamp. Med uavgjortresultatet leder Barcelona serien med seks poeng ned til Real Madrid, som slo Atlético Madrid 3-1 lørdag og overtok 2.-plassen.

Messi nære

De store sjansene uteble den første halvtimen, men det var Athletic Bilbao som var nærmest i åpningen. Etter drøye kvarteret spilt viste Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen seg fram med en refleksredning etter et skudd fra Markel Susaeta.

Åtte minutter før pause var det derimot Messi sin tur til å vise seg fram. Den lille argentineren driblet seg til kanten av sekstenmeteren og fyrte av mot det høyre hjørnet. God avslutning, men Iago Herrerin i Bilbao-buret reddet mesterlig.

Messi sendte også et frispark like over tverrliggeren.

21-åringene Carles Alena og Ousmane Dembélé erstattet Arturo Vidal og Philippe Coutinho, men ingen av dem maktet å sette ballen i mål. Innleide Kevin-Prince Boateng fikk heller ikke søndag sin seriedebut for katalanerne.

Like før dommeren blåste av fikk hjemmelagets Oscar de Marcos rødt kort.

Sevilla-opphenting

Tidligere lørdag kveld spilte fjerdeplasserte Sevilla 2-2 mot middelhavsfarer Eibar. Gjestene så ut til å ha god kontroll med en tomålsledelse med drøye seks minutter igjen av ordinær tid. Så taklet i tillegg Éver Banega på seg sitt annet gule kort for kvelden, og Sevilla var redusert til ti mann.

Det skulle imidlertid sette fart på hjemmelaget. To minutter før full tid ble Wissam Ben Yedder spilt igjennom og satte inn reduseringen. Det var franskmannens 11. seriemål for sesongen. Halvannet minutt ut i overtiden sikret Pablo Sarabia ett poeng da han kastet seg fram og styrte et innlegg i nettet. Det var midtbanespillerens 16. målpoeng (8 mål, 8 assist) på 22 kamper.

Med poengtapet tapte Sevilla terreng til tetlagene. Opp til Atlético Madrid på 3.-plass skiller sju poeng, og til serieleder Barcelona 14 poeng.

Youssef En-Nesyri gjorde sitt første hattrick i La Liga da Leganés slo Betis 3-0. Marokkaneren har nå sju mål på sine fem siste kamper.

(©NTB)