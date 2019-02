City utklasset Chelsea og hjalp Solskjærs United i topp fire-kampen

sport

Kampen var avgjort allerede etter 19 minutter da City ledet 3-0. Sergio Agüero (3), Raheem Sterling (2) og Ilkay Gündogan sørget for at Chelsea fikk en blytung hjemreise med seks baklengs i bagasjen.

– Utrolig uke, utrolig kamp. Vi var heldige som scoret tre på våre fire første sjanser. Etter 3-0 var de mye bedre enn oss, og etter 5-0 ble det ikke lett for dem, sa City-manager Pep Guardiola til BBC etter kampslutt.

Chelsea-braktapet er svært godt nytt for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, som nå innehar fjerdeplassen med ett poeng ned til London-klubben. Da Solskjær overtok United-jobben for ni runder siden, var rødtrøyene elleve poeng bak Chelsea.

Manchester City leder ligaen på målforskjell, men har én kamp mer spilt enn Liverpool.

Sjeldent Chelsea-stortap

London-klubben har dermed tapt tre av sine fire siste ligakamper, noe som ikke gir manager Maurizio Sarri arbeidsro den kommende tiden.

– For øyeblikket klarer jeg ikke å forklare det. Gjennom uka hadde jeg en god følelse på trening, sa Chelsea-manageren til Sky Sports.

– Vi gjorde mange feil mot feil motstander. De spilte fantastisk fotball, og vi gjorde feil. Vi ønsket å presse dem i starten, men planen ble fullstendig ødelagt da vi slapp inn etter tre minutter, fortsatte han.

Tapet er Chelseas største i Premier League-historien. Før City-kampen var det 1-5-tapet mot Liverpool i 1996 og 0-4-tapet mot Bournemouth i januar.

Londons-klubbens største tap gjennom tidene var 1-8 mot Wolverhampton i 1953 og 0-7 mot Nottingham Forest i 1991.

Verste Chelsea-omgang siden 1999

Chelsea var simpelthen ikke tilstedeværende i åpningen i Manchester. Etter fire minutter utnyttet Kevin De Bruyne et sovende forsvar og sendte av gårde en smart stikker som resulterte i 1-0 signert Sterling.

Agüero skulle doblet ledelsen etter sju minutter, men argentineren klarte utrolig nok å sette ballen utenfor på blank kasse fra fire meter. Likevel slo argentineren knallhardt tilbake da han måkte inn 2-0 i nettaket fra 20 meter.

Etter 19 minutter holdt Ross Barkley kurs i hvordan det ikke skal klareres. Midtbanespilleren headet ballen inn i feltet, der Agüero takket og bukket ved å sette inn 3-0 fra kort hold.

Fadesen var komplett seks minutter senere da Gündogan curlet ballen lavt i lengst hjørne. Forrige gang Chelsea slapp inn fire mål i første omgang var mot Sunderland i desember 1999. Da spilte Tore André Flo hele kampen, som endte 1-4 for blåtrøyene.

Agüero tangerte Shearer

Agüero gjorde vondt til verre for gjestene ti minutter etter pause. Fra straffemerket var spissen kald som en fisk og fullførte hattricket sitt. Det var bare et tidsspørsmål før Agüero skulle sette sitt tredje for dagen etter å ha truffet tverrliggeren like før.

Straffescoringen fullførte Agüeros 11. hattrick i Premier League. Dermed tangerte han Alan Shearers rekord.

Sterling strødde mer salt i Chelsea-sårene da han fastsatte resultatet til 6-0 elleve minutter før slutt.

– Det er vanskelig å finne ord for å beskrive følelsene mine etter kampen. Det er en av de verste kveldene i karrieren min, sa César Azpilicueta.

Torsdag venter Andreas Vindheim og Malmö i europaligaen for Maurizio Sarris menn, som må opp betydelige hekk fra søndagens fasede. Citys neste oppgjør er mot Newport County i FA-cupen kommende lørdag.

Chelsea og City møtes i ligacupfinalen søndag 24. februar.

(©NTB)