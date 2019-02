Jansrud står over kombinasjonen

sport

Kjetil Jansrud prøvde å gjennomføre en slalåm-økt søndag, men smerter knyttet til bruddene i fingrene gjør at kombinasjonen mandag ikke er uaktuell for ham.

Jansrud brakk to fingre under utfortreningen i Kitzbühel 22. januar og opererte umiddelbart etterpå. VM sto i fare for Jansrud, men til slutt fikk han grønt lys for å kjøre i Åre.

Han står med et gull i utfor og en 22.-plass i super-G fra dette mesterskapet.

Aleksander Aamodt Kilde, Adrian Smiseth Sejersted, Sebastian Foss Solevåg og Rasmus Windingstad skal kjempe om edelt metall for Norge.

