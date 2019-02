Johansson på pallen i Finland

sport

Med svev på 127,5 og 124 meter ble Johansson treer bak Stoch og japanske Ryoyu Kobayashi i den finske storbakken. Alle de tre nordmennene endte blant de sju beste.

Stoch var tilbake i gammelt slag da han svevde hele 132,5 meter i første omgang. Med 129 meter i finalehoppet vant han med overlegne 17,2 poeng på Kobayashi, som hoppet 124 og 129,5 meter.

Johansson endte 20,8 poeng bak vinneren. Han tok med det sin sjuende individuelle pallplass i verdenscupen.

– Det er deilig. Det viser at jeg kan å snu ting når jeg gjør noen småfeil, sa han til NRK.

Opptur

Johanssons hopp og den norske laginnsatsen var en solid opptur etter at det norske hopplaget ikke klarte å kvalifisere seg til finaleomgangen i lørdagens lagkonkurranse. Det ser plutselig lysere ut nå som det nærmer seg VM.

– Det er et veldig godt tegn. Det tyder på at formen er bra, så da er det bare å bruke tida inn mot VM best mulig, sa Johansson.

Halvor Egner Granerud hoppet seg opp fra 14.- til 5.-plass med et godt svev på 128 meter i finaleomgangen. I første omgang landet han på 118,5 meter.

Bismak

Granerud var ikke helt fornøyd etter konkurransen, selv om han erkjenner at det totalt sett ble et godt resultat.

– Jeg vet ikke jeg, altså. Jeg er jo fornøyd med å bli nummer fem. Litt irritert er jeg og, sa han.

– Jeg hadde i hvert fall et håp om å være litt nærmere. Det er første gang jeg har gått inn i en konkurranse med realistiske ambisjoner om å være på pallen, sa Granerud.

Også Johann André Forfang avanserte med et godt siste hopp. Han klatret fra 11.- til 7.-plass etter å ha lagt på tre meter til 125,5 meter i finaleomgangen.

– Vi tar oss ganske bra inn i dag, og vi gjør bedre skihopp alle mann. Det at alle er inne i topp ti synes jeg er sterkt, sa Forfang.

Daniel-André Tande falt og pådro seg en kneskade på trening fredag, mens Andreas Stjernen falt under prøveomgangen lørdag. Ingen av dem hoppet søndag.

