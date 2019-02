Johansson slo tilbake etter lagfiaskoen

sport

Med svev på 127,5 og 124 meter ble Johansson treer bak Stoch og japanske Ryoyu Kobayashi i den finske storbakken. Alle de tre nordmennene endte blant de sju beste.

Stoch var tilbake i gammelt slag da han svevde hele 132,5 meter i første omgang. Med 129 meter i finalehoppet vant han med overlegne 17,2 poeng på Kobayashi, som hoppet 124 og 129,5 meter.

Johansson endte 20,8 poeng bak vinneren. Han tok med det sin sjuende individuelle pallplass i verdenscupen.

–- Dette var deilig. Jeg fikk litt tak i tilløpet og synes at jeg fikk til en veldig bra dag. Jeg fikk litt motstand på kanten, og det var fint for selvtilliten. Jeg føler at jeg har vært i bra slag i det siste. Dette var min tredje pallplass denne sesongen, og jeg har ikke vært bortskjemt med det tidligere. Dette tar jeg som et veldig bra tegn, at jeg er kapabel til å fighte i toppen gjennom sesongen. Det er en god bekreftelse å få, og det gir ekstra selvtillit inn mot det som skal skje videre, sa Johansson til NTB.

Opptur

Johanssons hopp og den norske laginnsatsen var en solid opptur etter at det norske hopplaget ikke klarte å kvalifisere seg til finaleomgangen i lørdagens lagkonkurranse. Det ser plutselig lysere ut nå som det nærmer seg VM.

– Dette smakte veldig bra. Jeg er ekstremt stolt over gutta, trenerteam og støtteapparat. De har gjort en fantastisk jobb ut fra situasjonen i går. Vi fortsatte med å være konstruktive og prøvde å få det beste ut av dagen i dag. Det fikk vi ordentlig til, sa landslagstrener Alexander Stöckl til NTB.

Han fortalte om bra stemning lørdag tross Andreas Stjernens fall i prøveomgangen og påfølgende svake hopp i konkurransen.

– Det var god stemning i garderoben da Andreas Stjernen gikk opp og tok sitt annet hopp etter fallet. De gratulerte ham, og det var ingen som var skuffet. Når vi kommer oss gjennom slike ting og presterer som vi gjorde i dag, da gjør det oss sterkere, sa Stöckl.

Norge trengte denne Lahti-dagen.

– Dette var et positivt signal inn mot VM. Jeg føler ikke at vi er 100 prosent klar ennå. Men det er bra at vi har flere utøvere som er i nærheten av pallen når alt klaffer. I dag hadde vi også en oppe på pallen.

Halvor Egner Granerud hoppet seg opp fra 14.- til 5.-plass med et godt svev på 128 meter i finaleomgangen. I første omgang landet han på 118,5 meter.

Bismak

Granerud var ikke helt fornøyd etter konkurransen, selv om han erkjenner at det totalt sett ble et godt resultat.

– Jeg vet ikke jeg, altså. Jeg er jo fornøyd med å bli nummer fem. Litt irritert er jeg og, sa han.

– Jeg hadde i hvert fall et håp om å være litt nærmere. Det er første gang jeg har gått inn i en konkurranse med realistiske ambisjoner om å være på pallen, sa Granerud.

Også Johann André Forfang avanserte med et godt siste hopp. Han klatret fra 11.- til 7.-plass etter å ha lagt på tre meter til 125,5 meter i finaleomgangen.

– Vi tar oss ganske bra inn i dag, og vi gjør bedre skihopp alle mann. Det at alle er inne i topp ti synes jeg er sterkt, sa Forfang.

Daniel-André Tande falt og pådro seg en kneskade på trening fredag, mens Andreas Stjernen falt under prøveomgangen lørdag. Ingen av dem hoppet søndag.

(©NTB)