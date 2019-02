Rørende Sala-hyllest da Nantes tapte

sport

Den argentinske spissen Sala spilte for Nantes fra 2015 til han ble solgt til Cardiff i januar. Småflyet som skulle bringe ham til Wales styrtet i havet, og først for noen dager siden ble kroppen hans funnet og hentet ut av flyvraket.

Nantes la søndag bort sine gule drakter og spilte i svart. Samtlige spillere hadde Salas navn på ryggen, og billettene til kampen kostet 9 euro til minne om den populære spissens trøyenummer. Det er heretter fredet av Nantes og vil ikke bli brukt igjen.

37.000 tilskuere fikk se et stort portrett av Sala i midtsirkelen før kampen, og Nïmes-spillerne la ned blomster til minne om den døde spilleren. Før kampen ble det, som på alle helgens franske fotballkamper, avholdt et minutts stillhet som gikk over i applaus.

Trener Vahid Halilhodzic, som selv bar trøye nummer 9 da han spilte for Nantes, sa at Sala har satt varige spor i klubben, men etter kampen gjorde han det klart at spillerne nå må samle seg og kjempe for å berge plassen i fransk toppserie.

Nantes ledet nemlig 2-0 ved pause bare for å tape 2-4, og nedrykksstreken nærmer seg.

– Det er et mareritt. Intet lag trent av meg har noen gang gitt fra seg ledelsen på den måten og sluppet inn fire mål på hjemmebane. Aldri. Fra nå av vil jeg se alle kjempe for å overleve, sa han.

– Spillerne er åpenbart rystet av det som skjedde Emiliano, og det er tungt å håndtere.

Monaco snublet

Det skiller fem poeng ned til Monaco på feil side av streken. Monaco så ut til å ta sin annen seier på rad, men rotet det til og lagde straffe til Montpellier sekunder før slutt i søndagens bortekamp. Dermed endte det 2-2.

Sist runde tok laget en etterlengtet seier da Cesc Fàbregas sikret 2-1-seieren mot Toulouse, og søndag så det lenge lovende ut. Innleide Gelson Martins sendte gjestene i ledelsen tidlig i kampen, før Montpellier utlignet halvveis i annen omgang. Så scoret Radamel Falcao på en retur åtte minutter før slutt.

Sekunder før 90 minutter var spilt felte Monacos Kamil Glik en Montpellier-angriper med et spark i hodehøyde. Etter å ha gått gjennom reprisen, pekte dommeren på straffemerket. Andy Delorts skudd så ut til å bli reddet av keeper Danijel Subasic, men ballen trillet så vidt over streken.

Minutter senere ble Monacos Jemerson sendt av banen etter sitt annet gule kort for kvelden.

Smell etter salg

Saint-Étienne, som lørdag solgte Ole Selnæs til kinesiske Shenzhen, tapte 0-3 for Rennes og falt til 6.-plass på tabellen. Nice vant 1-0 over Lyon, som dermed tapte ytterligere terreng i tetstriden. Lyon på 3.-plass er seks poeng bak toeren Lille og hele 16 bak Paris Saint-Germain.

Lille vant 2-0 borte mot jumbolaget Guingamp med mål av Rafael Leao og Loïc Rémy.

PSG slet seg lørdag til 1-0 over Bordeaux, men matchvinner Edinson Cavani ble skadd bare noen dager før mesterligakampen mot Manchester United.

(©NTB)