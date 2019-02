Solbakkens FCK knuste Grytebust og co.

sport

Grytebust måtte plukke ballen ut av nettet hele seks ganger etter scoringer av Nicolaj Thomsen, Peter Ankersen, Zeca, og et hattrick av Skov.

22-åringen imponerte igjen da han skrudde et frispark rundt muren og i mål rett før pause. Tolv minutter før slutt satte han inn nok en scoring, før samme mann fullførte sitt hattrick da han scoret mål nummer 21 på like mange seriekamper.

Det gjorde han etter en litt pinlig episode, da Pieros Sotiriou selv prøvde å få ta straffesparket på overtid. Andreas Bjelland og et par andre spillere måtte nærmest vriste ballen fra kyprioten og gi den til Skov.

Etterpå prøvde Solbakken å avdramatisere episoden, som minnet om det som skjedde mellom Neymar og Edinson Cavani i Paris Saint-Germain forrige sesong.

– Pieros ville gjerne i målprotokollen, og det kunne hjulpet selvtilliten hans. Det kan jeg forstå, men det er Robert som bestemmer, og han ville jo få sitt hattrick, sa manageren.

– Dette er ingen stor sak for meg.

Seieren var FCKs femte på rad.

Flere nordmenn i aksjon

Med seieren har FCK 50 poeng. Ned til Midtjylland på 2.-plass skiller seks poeng. Luken kan krympe til tre dersom Midtjylland slår Vendsyssel mandag.

– Vi kan ikke regne med å vinne her. Det har ikke OB greid på 16 år, men vi skal ikke tape 1-6. Det er pinlig. Det vitner om manglende kvalitet, sa OB-trener Jakob Michelsen.

Ulrik Yttergård Jenssen og Mathias Rasmussen startet begge for Nordsjælland i 3-3-kampen mot Brøndby. Nordsjælland falt med det til 10.-plass på tabellen.

Benjamin Stokke noterte seg for én målgivende pasning da hans Randers slo AaB 3-0 på bortebane. Seieren førte Randers opp på 4.-plass.

Uheldig Kirkevold

Etter at Pål Alexander Kirkevold bøttet inn mål og rettmessig fikk kallenavnet «Mål-Pål» forrige sesong, har 28-åringen til gode å finne nettmaskene for Hobro så langt i sesongen. Søndag var vestfoldingen svært uheldig da han avverget to scoringer for eget lag mot Sivert Heltne Nilsen og Horsens.

Den siste uheldige inngripenen kom på overtid da Emmanuel Sabbi traff nordmannen istedenfor å heade ballen i det tomme målet. Dermed endte kampen 0-0.

Både Nilsen og Kirkevold spilte hele oppgjøret. Det samme gjorde bergenseren Yaw Ihle Amankwah i Hobro-midtforsvaret.

Kirkevold har vært preget av skader i inneværende sesong. Horsens-kampen var hans femte kamp fra start og åttende totalt i superligaen.

Hobro er sist med 17 poeng på 21 kamper, mens Horsens ligger midt på tabellen.

