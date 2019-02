VM er over for Kjetil Jansrud

sport

Han prøvde å gjennomføre en slalåmøkt søndag, men smerter knyttet til bruddene i fingrene gjør at kombinasjonen mandag ikke er aktuell for ham. Utøveren selv bekrefter at VM er over for ham.

– Det er kjipt å innse det. Samtidig var det ikke i nærheten i dag. Det var ingen tvil. Det valget var helt åpenbart for meg da jeg hadde staven i hånden og kjørte over den første porten. Det var overraskende vondt, sier Jansrud til NTB.

Jansrud brakk to fingre under utfortreningen i Kitzbühel 22. januar og ble operert umiddelbart etterpå. VM sto i fare for Jansrud, men til slutt fikk han grønt lys for å kjøre i Åre.

– Fantastisk VM

Verdensmesterskapet ender dermed med et gull i utfor og en 22.-plass i super-G for 33-åringen.

– Ut fra forutsetningene fra tre uker siden var det et fantastisk VM. Det er ikke noe å diskutere. Å dra hjem som verdensmester for første gang i karrieren. Gårsdagen (lørdag) var så ubeskrivelig og rå på alle måter at jeg klarer ikke å dra herfra med en sur mine, fortsatte alpinisten.

Svak super-G

Utforverdensmesteren legger derimot ikke skjul på at det er kjipt å observere resten av mesterskapet fra sidelinjen og erkjenner også at super-G-rennet ikke gikk som planlagt.

– Super-G er min paradegren, og å dra derfra med en 22.-plass var en ordentlig skrell. Å se en heftig medaljesjanse i kombinasjonen fra sidelinjen er også kjipt.

Aleksander Aamodt Kilde, Adrian Smiseth Sejersted, Sebastian Foss Solevåg og Rasmus Windingstad skal kjempe om gode plasseringer for Norge i kombinasjonen mandag.

