Svindal og Vonn skålte seg ut av karrieren

sport

Musikken dunket høyt, den ene drikken etter den andre ble servert over bardisken og blant de flere hundre gjestene ruslet blant annet legenden Ingemar Stenmark rundt i lokalet.

Alle var til stede for å feire, eller feste om du vil, Aksel Lund Svindal og Lindsey Vonn inn i alpinpensjonistenes rekker. Det var feststemte mennesker, kjente og mindre kjente, så langt øye kunne se da deres skiprodusent, Head, arrangerte avslutningsfest for de to.

Begge avsluttet denne helgen sine karrierer med å ta VM-medalje i utfor. Han tok sølv, hun bronse.

Avslutter med et smell

Etter flere takketaler med lovord og ros fra det internasjonale skiforbundet (FIS), skiprodusenten med flere, kunne omsider festen starte for alvor. Musikken ble skrudd opp igjen, og på vei av scenen sier Vonn til NTB at hun er glad for at de omsider får avslutte karrieren sammen.

– Ja, endelig. Vi har ikke rukket å feste så mye enda, det er nå det starter.

– Hva skjer utover kvelden?

– Jeg vet ikke, men jeg må være på flyplassen klokken sju i morgen tidlig, så vi får se, sa Vonn.

– Alt har gått etter planen

Ikke lenge etter sto de to sammen og snakket sammen i lokalet. Der fikk de ikke stå i fred lenge før pressen kastet seg over dem.

Begge stilte villig opp, og Vonn fortalte at hun er overlykkelig over at helgen i Åre gikk som den gikk for dem begge: Med VM-medaljer.

– Vi ønsket begge å avslutte med et brak, og det tror jeg vi klarte perfekt. Alt har gått etter planen, og nå skal vi ta fatt på verden på et annet nivå.

Blir «awesome»

Siden det var skiprodusenten som sto bak festen forsøkte Svindal seg med at det ikke hjelper å være verdens beste alpinist hvis man ikke har de beste skiene.

– Det er som med biler, skjøt Vonn inn.

– Det er kanskje en dårlig sammenligning, men hvis du ikke har den beste motoren kommer du ikke til å vinne, uansett hvor god du er til å kjøre. Så uten de beste skiene, vinner du ikke.

– Hvordan blir kvelden videre?

– Det har akkurat startet, men det blir «awesome"", sa Svindal.

Undertøy

Når de en gang våkner opp mandag, venter en ny hverdag for dem begge. På scenen fikk de spørsmål om de er klare for livet som venter dem etter at de har lagt opp.

– Ja, svarte den amerikanske jenta og så på sin norske venn.

– Han kommer i alle fall til å klare seg bra, han driver jo med business, og undertøy, og alt.

– Driver ikke du med undertøy? Du burde starte med undertøy, sa Svindal, til latter fra gjestene.

Vonn rødmet nesten, trakk pusten lenge og fortsatte:

– Jeg skal starte min egen business. Aksel er allerede godt i gang, så vi har mye å se fram mot. Vi er smarte folk, så dette skal vi finne ut av, sa den ferske alpinpensjonisten.

Og så fortsatte festen, kanskje inn i de små nattetimer.

