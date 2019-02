Ny hjemmesmell for Kolstad

sport

Kolstad vant sine seks første hjemmekamper i eliteserien, og det bidro sterkt til at laget hang med i tetstriden. Etter 17-22-tapet i hengekampen mot Elverum lørdag ble det nytt tap i Kolstad Arena da Runar kom på besøk onsdag. Totalt har Kolstad nå tapt fire kamper på rad og er uten seier i 2019.

Kolstad ledet det meste av kampen, med inntil seks mål, men Runar var i ledelse første gang vel ti minutter før slutt. Avslutningen ble en thriller der lagene vekslet på å lede.

Etter 16 serierunder er Kolstad på fjerdeplass fem poeng bak serieleder Elverum, tre bak ØIF Arendal og to bak Drammen.

William Aar var i scoringshumør og satte inn ni scoringer for Kolstad selv om han måtte ha pauser på grunn av vond rygg. Runar-lag ga aldri opp og fikk viktige redninger fra keeper Joachim Søholm Christensen i sluttfasen.

Tobias Michael Rivesjø var toppscorer for vinnerlaget med sju mål. Med seieren klatret Runar til øvre tabellhalvdel.

Nærbø slo Halden 38-31, klatret forbi motstanderen og skaffet seg to poengs luke til Bækkelaget på kvalifiseringsplass. Mike Würtz Lønne var banens beste og scoret ni mål. Like mange hadde Thomas Solstad for gjestene.

(©NTB)