Skadeskutte Tottenham imponerte mot Dortmund

Tre scoringer i 2. omgang viste forskjellen på lagene, og seieren til hjemmelaget var svært fortjent etter de praktfulle siste 45 minuttene.

1-0-scoringen to minutter etter pause var av det vakre slaget. Jan Vertonghen raidet opp på venstrekanten og sendte i vei et svært følsomt og presist innlegg til Son Heung-min. Helt umarkert bredsidet sørkoreaneren ballen i mål. Da våknet også Wembley skikkelig til, og det ble et leven uten like på tribunen.

Son er folkets mann. 26-åringen er en meget viktig poengplukker for Tottenham. På de siste 12 kampene har han vært involvert i hele 16 scoringer, elleve mål og fem målgivende.

– Son er en god spiller, men jeg håper vi gjør en bedre jobb mot ham i returkampen. Tottenham var best og fortjente å vinne i dag, men vi har fortsatt sjansen, sa Dortmund-spiller Jadon Sancho ifølge uefa.com.

Det tok tid før det løsnet for hjemmelaget mot Tysklands nest beste lag. Målet til Son var faktisk lagets første avslutning på mål i kampen.

Etter den scoringen festet Tottenham grepet på kampen, og var innlegget til den første scoringen bra, var det heller ikke mye å utsette på serveringen da det ble 2-0. Serge Aurier fant Jan Vertonghen, og belgieren var nådeløs foran mål.

Tre minutter før full tid kom den tredje. Innbytter Fernando Llorente headet inn corneren fra den meget gode dansken Christian Eriksen.

– Dortmund virket veldig sterke i første omgang og var best da. De falt av litt, og vi greide å vende det. Det tidlige målet hjalp oss, og det virket som de var tilfreds med 1-0, sa Vertonghen etter kampen.

Buttet

Selv om scoringene kom i 2. omgang betyr det ikke at det første 45 minuttene var kjedelige. Det var en innholdsrik og underholdende første omgang, selv om det ikke ble skapt veldig mange målsjanser.

Den første gode muligheten hadde Tottenham etter sju minutters spill, men skuddet etter det flotte nedtaket til Lucas Moura gikk like utenfor. Eriksen hadde en mulighet etter 35 minutters spill, og bare minutter senere var Son frampå etter glimrende angrepsspill, men også hans avslutning ble for tam.

Dortmunds aller beste sjanse på de første 45 minuttene kom like før pause, men headingen til den lange unggutten Dan-Axel Zagadou ble fint plukket ned av Tottenhams keeper Hugo Lloris.

Tottenham mønstret et svært skadeskutt lag. De måtte stille uten skapende offensive krefter som Harry Kane og Dele Alli, og de hadde heller ikke med Ben Davies og Vincent Janssen. Sistnevnte er ikke klarert for mesterligaspill. Den siste som kastet inn håndkleet var Danny Rose. Han pådro seg en leggskade i kampen mot Leicester i helgen og startet på benken. Eric Dier og Erik Lamela var begge tilbake etter sykdom og ryggtrøbbel, men startet også de på benken. Lamela kom inn på overtid

I siget

Borussia Dortmund måtte klare seg uten toppspissen Marco Reus. Lukasz Piszczek, Julian Wegli og Paco Alcaser var også ute med skader, og kanskje bar gjestene preg av det. Tottenham var det beste laget og vant fortjent.

Tottenham var vunnet de fire siste kampene etter cupexit mot Chelsea i ligacupen og mot Crystal Palace i FA-cupen. De er også for alvor med i kampen om ligatittelen i Premier League. Laget til manager Mauricio Pochettino har framstått som et godt fotballag gjennom store deler av sesongen, og de reiser til returkampen med selvtillit. Kanskje får de tilbake noen av sine skadde spillere også til kampen i Dortmund 5. mars.

Borussia Dortmund har ikke vunnet på sine fire siste kamper. De tre foregående er alle endt med uavgjort. De er fem poeng bak serieleder Bayern München i Bundesliga.

0-3 er tangering av klubbens styggeste mesterligatap, en rekord som ble satt av Rosenborg i 1999 og siden er tangert av Marseille, Real Madrid, Juventus og nå Tottenham.

