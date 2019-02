Arsenal i trøbbel etter flaut bortetap

sport

Stanislav Draguns hodestøt like før pause ble kampens eneste mål, og dermed må Arsenal snu 0-1 når lagene møtes igjen i London om en uke.

Den engelske storklubben var naturligvis storfavoritt mot den regjerende seriemesteren BATE. Den hviterussiske klubben er ikke i sesong, og skulle i utgangspunktet være et klart svakere lag enn Arsenal. Og det så ut som gjestene skulle ta en oppskriftsmessig ledelse.

Misbrukte store sjanser

Henrikh Mkhitaryan var fryktelig nær å sende Arsenal i ledelsen, men avslutningen fra kort hold ble reddet. London-laget fortsatte å presse, men klarte ikke å få nettsus. Så begynte hjemmelaget gradvis å spille seg inn i kampen. Like før halvtimen var spilt sendte de et realt skremmeskudd da Nemanja Ilic traff stolpen.

Cirka 15 minutter senere kunne hjemmelaget altså juble. Et frispark ble slått inn i 16-meteren. Der ventet Dragun, som stanget inn ledelsen bak en sjanseløs Peter Cech.

Arsenal styrte det meste etter pause, men klarte ikke å slå tilbake. Alexandre Lacazette trodde han hadde utlignet for gjestene, men franskmannen fikk sin scoring annullert for offside.

Samme mann sørget for at Arsenal-kvelden ble et mareritt da han fem minutter før slutt fikk direkte rødt kort. Lacazette langet ut mot en motspiller og ble korrekt sendt i en tidlig dusj.

Arsenal ligger for tiden på 5.-plass i Premier League. Skulle ikke laget klare å bli blant de fire beste i den hjemlige serien, som gir spill i neste sesongs mesterliga, kan europaligaen være en gylden sjanse. Seier der gir nemlig også spill i den gjeveste turneringen i Europa.

Norsk nedtur

To norske spillere var i aksjon i kampene med tidlig start torsdag. Martin Linnes og hans Galatasaray tapte 1-2 hjemme mot Benfica, mens Veton Berisha og hans Rapid Wien måtte se seg slått 0-1 av Inter hjemme i Østerrike.

Sander Berge og Omar Elabdellaoui sto begge over for henholdsvis Genk og Olympiakos med skade. Berges belgiske klubb har et godt utgangspunkt før neste ukes returoppgjør etter 0-0 borte mot Slavia Praha. Greske Olympiakos spilte 2-2 mot Dinamo Kiev hjemme i Hellas.

