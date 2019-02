Maren Lundby vant kvalifiseringen i Oberstdorf

sport

Med et hopp på 133 meter var Lundby best av samtlige i kvalifiseringen til lørdagens verdenscuprenn. På de neste plassene endte de tyske hjemmefavorittene Katharina Althaus og Juliane Seyfarth, slått med henholdsvis 0,5 og 4,3 poeng etter at de begge landet på 131,5 meter.

Sara Takanashi fra Japan, som henviste Lundby til 2.-plass i Ljubno sist søndag, ble nummer fire.

Silje Opseth (115,5 meter) og Anna Odine Strøm (113) ble nummer 12 og 13 i kvalifiseringen. Ingebjørg Saglien Bråten er også klar for lørdagens renn. Hun hoppet 92,5meter og endte på 34.-plass blant de 40 som kvalifiserte seg.

Lundby leder verdenscupen 225 poeng foran Althaus før helgens to renn i Oberstdorf, som er de to siste før VM i Seefeld.

Tidligere fredag var det kontinentalcuprenn for menn i Oberstdorf. Det ble vunnet av østerrikske Clemens Aigner foran tyskerne Felix Hoffmann og Pius Paschke. Robin Pedersen var beste nordmann på 10.-plass, mens Joakim Aune ble nummer 12 og Andreas Granerud Buskum 28.

Pedersen ledet kontinentalcupen før rennet, men ble passert både av Aigner og Paschke.

(©NTB)