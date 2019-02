Appelkvist Stenseth på fjerde da Diggins vant i Cogne

sport

Tyske Sandra Ringwald ledet lenge med Stenseth og Diggins jagende bak. Den tyske løperen ble derimot slått av den amerikanske løperen i spurten. Også svenske Johanna Hagström klarte å ta seg forbi den norske løperen på oppløpet.

Det ble en tøff kamp gjennom dagen for Stenseth. Hun tapte fotofinishen mot russiske Natalia Nepriajeva i kvartfinalen. Det skilte 5/100 sekund mellom de to, men ingen av heatene som kom bak var raskere slik at Grong-løpere tok seg til semifinale på tid.

I semifinalen gikk hun kontrollert og hadde bare den slovenske overraskelsen Eva Urevc foran seg. Dermed ble det trønderens første besøk i en finale i verdenscupen.

Anna Svendsen, Magni Smedås og Anne Kjersti Kalvaa ble alle slått ut i kvartfinalen. Kalvaa var 6/100 unna fra tredjeplassen i sitt kvartfinaleheat.

Bare fire av de sju norske løpere som stilte til start klarte å ta seg videre til utslagsrundene.

Verken Julie Myhre (nr. 31), Silje Øyre Slind (40) eller Hedda Østberg Amundsen (41) klarte å ta seg videre fra prologen.

Ingen av de norske VM-deltakerne går i Cogne.

