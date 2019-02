Bayern-stjerne kan gå glipp av Liverpool-møte

sport

22-åringen scoret to mål og hadde i tillegg målgivende pasning da David Alaba avgjorde til 3-2 borte mot Augsburg fredag kveld. Like før slutt haltet franskmannen av banen, og det er uklart om han bli klar når den tyske storklubben reiser til England for å møte Liverpool i det første av to åttedelsfinaleoppgjør i mesterligaen tirsdag.

– Han kjente smerter. Det er et problem med leddbåndet, men vi må vente til det er blitt undersøkt, sa Kovac etterpå.

Han er tydelig på at det vil være et tap for sitt lag om de må klare seg uten Coman.

– Det ville vært veldig irriterende. Med ham har vi en annen dynamikk, sa Kovac.

Med seieren fredag klatret Bayern opp i ryggen på rival Borussia Dortmund. De er to poeng bak serielederen, men de gule rivalene har en kamp til gode. Dortmund møter Nürnberg borte mandag.

