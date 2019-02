Fire norske hoppere klare for finaleomgangen i Willingen

sport

Forfang er beste nordmann etter første omgang med et svev på 137 meter. Det holdt til 137 poeng og en 10.-plass halvveis.

Johansson slet litt og landet til slutt på 134 meter. Søndre Ål-hopperen er klar for finalen, men en 16.-plass var langt fra ønskelig. Avstanden opp til ledende Stoch er på 20,5 poeng, mens Forfang har 16,8 poeng opp til polakken.

Stoch og verdenscupleder Ryoyu Kobayashi hoppet lengst med 144,5 meter i førsteomgangen, men polakken sikret flest stilpoeng og har et forsprang på tre poeng ned til japaneren.

VM spøker for Fannemel

Anders Fannemel fikk det ikke til å klaffe. Hoppet på 114,5 meter var at det svake slaget, og med en 45.-plass var han langt unna avansement. Dermed kan det bli vanskelig for vestlendingen å bli tatt ut til VM i Seefeld, som starter kommende uke.

Granerud endte med et greit hopp på 128 meter, men de tunge forholdene sørget for at Asker-gutten likevel ble klar for finaleomgangen med en 26.-plass.

Debutanten gikk videre

Markeng gjorde sitt første individuelle verdenscuprenn og leverte et fint hopp på 132 meter. Det holdt til finaleplass for den 18-årige debutanten, som går inn som nummer 29 i finaleomgangen.

– Jeg synes det gikk sånn tålig greit. Det var utrolig gøy å hoppe fremfor så mange folk, sa 18-åringen til NRK

Marius Lindvik landet meteren bak Markeng, men manglet halvannet poeng for å kvalifisere seg til finalen. 20-åringen endte på 32.-plass.

