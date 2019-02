Lundby med ny verdenscupseier på fantastisk norsk hoppdag

sport

Lørdagens hopprenn ble en ren duell mellom Althaus og Lundby i Tyskland. Tyskeren ledet med 0,4 poeng etter førsteomgangen, men i finaleomgangen var rollene snudd, og Lundby kunne dermed juble for en ny verdenscupseier.

– Det føles utrolig bra. Jeg har ikke akkurat min beste konkurranser i denne hoppbakken her, så det er stort å prestere, sa Lundby til NTB.

Den norske hoppdronningen leverte to svært gode hopp på 124 og 125,5 meter, men trodde seieren glapp da Althaus landet på 128 meter i finaleomgangen. Men tyskeren fikk trekk for vindforholdene, noe som vippet duellen i Lundbys favør med 0,4 poeng mellom de to. Det var Lundbys 20. verdenscupseier i karrieren.

– Det var en nydelig følelse. Jeg så det ikke for meg da hun hoppet over den grønne streken, men hun hadde betydelige lettere forhold, sa 24-åringen.

Kontroll på sammendraget

Lundby har vært i storform i inneværende verdenscupsesong. Kolbukameratene-utøveren har nå åtte verdenscupseire og leder sammendraget 245 poeng foran Althaus.

24-åringen er dermed i en strålende posisjon til å forsvare forrige sesongs sammenlagtseier.

– Det hjelper å rykke ifra, men det kan skje mye. Hvis man ramler en dag, så går mange poeng, sa Lundby, som tar ingenting på forskudd.

Seks av Lundbys triumfer denne sesongen kom på rad, men rekken ble ødelagt da Sara Takanashi vant i slovenske Ljubno forrige søndag.

Personbeste for Opseth

Silje Opseth leverte et hopp på 114 meter i førsteomgangen. I finaleomgangen smalt 19-åringen til med et hopp på 121 meter og tok en midlertidig ledelse med 234,6 poeng.

Ledelsen varte derimot ikke lenge, men opplendingen kunne juble for sjuendeplass. Det er Opseths beste verdenscupplassering så langt i karrieren.

– Det føles godt, og jeg føler jeg får svar på en del ting jeg har trøblet med i det siste, sa Opseth til NTB.

Tre nordmenn på topp ti

Anna Odine Strøm hoppet like langt som Opseth i førsteomgangen, men klarte ikke å følge opp lagvenninnen i finaleomgangen. Finnmarkingens finalehopp på 118,5 meter ga en samlet poengsum på 230,9 poeng og en 10.-plass.

Dermed kunne Norge juble for en flott hoppdag med tre utøvere på topp ti i Oberstdorf.

– Det er utrolig gøy. Jeg tror aldri vi har vært tre på topp ti, så det er fantastisk. Maren er bunnsolid, og Anna leverer, så det er kjempegøy å være en del av dette laget, fortalte Opseth.

Ingebjørg Saglien Bråtens hopp på 95 meter var av det korte slaget. Hun kom på 35.-plass og måtte dermed observere finaleomgangen fra tribuneplass.

Søndag venter et nytt verdenscuprenn i Oberstdorf.

