Zuccarellos Rangers overkjørte Sabres

Rangers hadde føringen gjennom hele kampen, men Sabres hang med helt til det sto igjen fire minutter.

Boo Nieves var den første til å tegne seg på scoringslisten for gjestene fra Manhattan. Bare fire minutter ut i første periode sørget han for 1-0 i Buffalo, nord i delstaten New York. Ti minutter senere la Jesper Fast på til 2-0.

Etter hvilen reduserte vertene ved Jeff Skinner før de var gått ett minutt. Men før det var gått ett minutt til sørget Jimmy Vesey for at Rangers igjen hadde en tomålsledelse. Drøyt tre minutter før neste pause var Skinner igjen oppe og reduserte.

I den tredje perioden gikk det nesten 16 minutter uten scoringer, og Sabres hadde sjansen til å utligne og enten snu kampen eller i det minste presse fram forlegningsspill. Men Pavel Butsjnevitsj ville det annerledes og la på til 4-2 med et langskudd etter en pasning fra Kevin Hayes. Rett etterpå fikk Vladislav Namestnikov etter en svak klarering fra Sabres-keeper Linus Ullmark. Han sto ved vantet slik at Namestnikov kunne sette pucken inn i åpent mål.

Sabres tok ut målvakten for å øke presset fremover, men 58 sekunder før sluttsignalet gjentok Namestnikov bragden og fastsatte sluttresultatet til 6-2. To nettkjenninger på rad i et tomt Sabres-bur.

Norske Mats Zuccarello sto for en assist på den siste scoringen og fikk 20 minutter på isen i Buffalo.

